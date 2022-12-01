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12 января, 10:33
Новости

В Октябрьском районе появились «Помощники фельдшера»

В Октябрьском районе появились «Помощники фельдшера»

В райбольнице активно реализуют новый пилотный проект регионального Минздрава. Он направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи в отдаленных малых населенных пунктах.

Так, Евгения Хамзинова, Римма Эльдикова и Любовь Болдырева из поселков Северный, Чарлакта и Босхачи прошли обучение в калмыцком медицинском колледже по программе «Младшая медсестра по уходу за больными». И теперь помогают местным жителям.

Новоиспеченные медработники измеряют артериальное давление, температуру тела, доставляют лекарства, сопровождают пациентов, фиксируют переломы, останавливают кровотечения и многое другое.

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