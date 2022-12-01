Сегодня в школах республики стартует акция «Музей и дети», - сообщает центр детско-юношеского туризма и краеведения Калмыкии

Проводится она с целью расширения краеведческих знаний подрастающего поколения, приобщения детей к культуре прошлого, боевым и трудовым традициям своего народа.



Организаторы предлагают использовать любые форматы занятий: экскурсии, выставки, конференции, семинары, тематические уроки. Это могут быть также встречи с ветеранами и известными земляками. Акция завершится 27 января. Активным ребятам вручат дипломы министерства образования республики.



Фото: tegrk.ru