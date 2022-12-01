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12 января, 10:17
Новости

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры

Этот день был учрежден в России согласно президентскому указу. Ведомство выполняет правозащитную функцию, надзирает за соблюдением прав и свобод граждан, защищает законные интересы страны. Ежегодно за помощью к «слугам ока Государева» в республике обращаются тысячи граждан.

Немало вопросов по заработной плате, много проблем и в жилищно-бытовой сфере, в области оказания медицинских услуг, нередко приходится разбираться и во взаимоотношениях землепользователей. Сегодня отличившиеся сотрудники будут награждены грамотами и благодарственными письмами.

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