28 сентября, 09:59
В Октябрьском районе первые комбайны вышли на уборку риса
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Жатву начали в двух хозяйствах из трех. Уже скошено и обмолочено более 80 гектаров рисовых чеков. Всего аграриям предстоит убрать «белое» золото с площади более двух с половиной тысяч гектаров.
Жатву начали в двух хозяйствах из трех. Уже скошено и обмолочено более 80 гектаров рисовых чеков. Всего аграриям предстоит убрать «белое» золото с площади более двух с половиной тысяч гектаров.
По словам начальника АПК Октябрьского района Джангара Каруева, это меньше, чем в прошлом году. Произошло это в связи с сокращением количества рисоводческих хозяйств. Также он отметил, нынешняя уборочная кампания будет непростой. Весна в этом году была поздней и холодной, рис не успел созреть к началу уборки, потому её сроки сдвинулись почти на месяц.
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