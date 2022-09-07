28 сентября, 07:29
 19 °C
56
58,18
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 сентября, 09:59
НовостиСельское хозяйство

В Октябрьском районе первые комбайны вышли на уборку риса

В Октябрьском районе первые комбайны вышли на уборку риса

Жатву начали в двух хозяйствах из трех. Уже скошено и обмолочено более 80 гектаров рисовых чеков. Всего аграриям предстоит убрать «белое» золото с площади более двух с половиной тысяч гектаров.

По словам начальника АПК Октябрьского района Джангара Каруева, это меньше, чем в прошлом году. Произошло это в связи с сокращением количества рисоводческих хозяйств. Также он отметил, нынешняя уборочная кампания будет непростой. Весна в этом году была поздней и холодной, рис не успел созреть к началу уборки, потому её сроки сдвинулись почти на месяц.

Подробнее об этом смотрите в дневном выпуске новостей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия