Степная столица впервые примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Он проводится с 2018 года. Победителями от Калмыкии уже становились Городовиковск и Лагань. В этом году по инициативе Президента расширен перечень, куда вошли населенные пункты с численностью населения до 200 тысяч человек.



Помимо этого, объявлен дополнительный конкурс, в котором определят 80 победителей. Размер гранта в среднем составит 80 млн рублей. Элистинцы активно подключились к выбору городской территории для участия в нем, - сообщают в МинЖКХ и энергетики региона.



По итогам голосования наибольшее предпочтение получила улица имени Басана Городовикова с парковой зоной.



Фото из аккаунта МинЖКХ и энергетики Калмыкии.