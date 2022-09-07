28 сентября, 07:29
 19 °C
56
58,18
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 сентября, 10:26
НовостиСтроительство

Степная столица впервые примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Степная столица впервые примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Он проводится с 2018 года. Победителями от Калмыкии уже становились Городовиковск и Лагань. В этом году по инициативе Президента расширен перечень, куда вошли населенные пункты с численностью населения до 200 тысяч человек.

Помимо этого, объявлен дополнительный конкурс, в котором определят 80 победителей. Размер гранта в среднем составит 80 млн рублей. Элистинцы активно подключились к выбору городской территории для участия в нем, - сообщают в МинЖКХ и энергетики региона.

По итогам голосования наибольшее предпочтение получила улица имени Басана Городовикова с парковой зоной.

Фото из аккаунта МинЖКХ и энергетики Калмыкии.
 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия