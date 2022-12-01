В Октябрьском районе осужден бывший начальник районных электрических сетей

Прокуратура Октябрьского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника районных электрических сетей, признанного виновным в совершении четырех преступлений коррупционной направленности.

В период с февраля по май 2021 года подсудимый, занимая должность начальника Октябрьского РЭС филиала ПАО "Россети Юг"-"Калмэнерго" , дал указание подчиненным работникам осуществить строительство амбара с применением специальной техники организации на территории животноводческой стоянки, принадлежащей его супруге. Работники организации, опасаясь негативных последствий, подчинились указанию начальника, осуществив строительство объекта.

Он внес в официальные документы - табеля учета рабочего времени работников РЭС ложные сведения об исполнении ими своих трудовых обязанностей, заверив их своей подписью.

Кроме того, за вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей от стороннего юридического лица без заключения официального договора, дал устное указание подчиненным работникам о строительстве воздушных линий и технологическому присоединению к электросети животноводческих стоянок на территории Юстинского района с использованием служебной техники. Ущерб в размере более 648 тыс. рублей погашен подсудимым в добровольном порядке.

Судом мужчине по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 105 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в сфере энергоснабжения, сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.