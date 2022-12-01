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5 марта, 11:22
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Местный житель Целинного района предстанет перед судом

Местный житель Целинного района предстанет перед судом

Следователями Целинного межрайонного следственного отдела СУ СК Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. По версии следствия, 18 января 2023 года мужчина, несогласный с прибытием к месту его жительства сотрудников полиции для установления его причастности к совершению административного правонарушения, нанес одному из них не менее трех ударов в область лица и головы, причинив потерпевшему телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинской экспертизы расценены как легкий вред, причиненный здоровью человека. Расследование дела завершено, материалы направлены в Целинный районный суд Республики Калмыкия для рассмотрения. Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия

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