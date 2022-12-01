Местный житель Целинного района предстанет перед судом

Следователями Целинного межрайонного следственного отдела СУ СК Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. По версии следствия, 18 января 2023 года мужчина, несогласный с прибытием к месту его жительства сотрудников полиции для установления его причастности к совершению административного правонарушения, нанес одному из них не менее трех ударов в область лица и головы, причинив потерпевшему телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинской экспертизы расценены как легкий вред, причиненный здоровью человека. Расследование дела завершено, материалы направлены в Целинный районный суд Республики Калмыкия для рассмотрения. Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия