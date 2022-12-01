Горловский театр кукол из Донецкой республики выступит на сцене театра кукол "Джангар"

Артисты из Донецкой республики, на сцене сыграют два спектакля: "Домик для улитки" и "Волчонок-плутишка". Спектакли будут показаны только по одному разу!

В спектакле "Домик для улитки" по идноимённой пьесе Артема Малахова о том, как Улитка путешествуя по большому дереву ищет свой дом, и по пути знакомится с жителями дерева. Режиссёр - Наталия Сигарева.

А вот "Волчонок - плутишка" по одноимённой пьесе Александра Кузьмина, покажет историю хитрого Волчонка, обманувшего Мишку.