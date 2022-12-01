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4 марта, 13:12
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Горловский театр кукол из Донецкой республики выступит на сцене театра кукол "Джангар"

Горловский театр кукол из Донецкой республики выступит на сцене театра кукол "Джангар"

Артисты из Донецкой республики, на сцене сыграют два спектакля: "Домик для улитки" и "Волчонок-плутишка". Спектакли будут показаны только по одному разу!

В спектакле "Домик для улитки" по идноимённой пьесе Артема Малахова о том, как Улитка путешествуя по большому дереву ищет свой дом, и по пути знакомится с жителями дерева. Режиссёр - Наталия Сигарева.

А вот "Волчонок - плутишка" по одноимённой пьесе Александра Кузьмина, покажет историю хитрого Волчонка, обманувшего Мишку.

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