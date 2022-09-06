27 сентября, 12:57
 24 °C
55,93
58
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 сентября, 11:27
Новости

Подготовка к осенне-зимнему периоду практически завершена

Подготовка к осенне-зимнему периоду практически завершена

Как сообщил начальник Управления ЖКХ и строительства администрации Элисты Сергей Хактаев, готовность жилищного фонда составляет 98%. 27 котельных "Энергосервиса" полностью готовы, по промышленной безопасности готовность составляет 100%. Ремонт тепловых сетей выполнен на 80%, к началу отопительного сезона будет завершён. Для обеспечения бесперебойной подачи тепла и горячей воды сформирован аварийный запас. Готовность водохозяйственного комплекса составляет 96%. Выполнены работы по замене ветхих участков водопроводных сетей по нескольким улицам столицы.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия