Подготовка к осенне-зимнему периоду практически завершена

Как сообщил начальник Управления ЖКХ и строительства администрации Элисты Сергей Хактаев, готовность жилищного фонда составляет 98%. 27 котельных "Энергосервиса" полностью готовы, по промышленной безопасности готовность составляет 100%. Ремонт тепловых сетей выполнен на 80%, к началу отопительного сезона будет завершён. Для обеспечения бесперебойной подачи тепла и горячей воды сформирован аварийный запас. Готовность водохозяйственного комплекса составляет 96%. Выполнены работы по замене ветхих участков водопроводных сетей по нескольким улицам столицы.