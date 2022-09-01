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21 сентября, 10:49
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Правовой марафон для пенсионеров

Правовой марафон для пенсионеров

В рамках масштабного проекта аппарат Уполномоченного по правам человека в Калмыкии проведет семинары и лекции, а также школы правовой грамотности и бесплатные юридические консультации для людей старшего поколения. Помимо этого, в преддверии Дня пожилого человека совместно с региональным отделением «Ассоциации юристов России» в Элисте пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи. Акция пройдет 30 сентября.

Напомним, социально-правовой проект проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в России и направлен на формирование культуры и социальной адаптации людей старшего поколения.

Фото с сайта Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия.

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