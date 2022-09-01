Правовой марафон для пенсионеров

В рамках масштабного проекта аппарат Уполномоченного по правам человека в Калмыкии проведет семинары и лекции, а также школы правовой грамотности и бесплатные юридические консультации для людей старшего поколения. Помимо этого, в преддверии Дня пожилого человека совместно с региональным отделением «Ассоциации юристов России» в Элисте пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи. Акция пройдет 30 сентября.



Напомним, социально-правовой проект проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в России и направлен на формирование культуры и социальной адаптации людей старшего поколения.



Фото с сайта Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия.