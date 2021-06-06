В октябре на дорогах республики будет запущен новый современный комплекс фотовидеофиксации

В настоящее время ведутся предпроектные работы. Всего будут следить за порядком на магистралях Калмыкии полсотни новеньких камер. Их техническими возможностями поинтересовалась наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Все 50 мест расположения камер фотовидеофиксации согласованы с ГИБДД. Это федеральные, региональные и местные дороги. Кроме того, в Центре информационных технологий постарались учесть уже имевшийся опыт. И к стоявшим прежде техническим средствам контроля прибавятся две дополнительные камеры на перекрёстках улицы Ленина с улицами Пушкина и Губаревича, и 3 – на нерегулируемых пешеходных переходах, где отмечается максимальная концентрация аварийности. Важно, что новая техника будет обладать значительно большими возможностями.

И, хотя количество камер остаётся прежним, серьёзно возрастают их возможности и потенциал. Подобное оборудование устанавливаются у нас впервые. Эти самые современные радарные комплексы наблюдения фиксируют нарушения по 5 статьям КОАП. Выбором моделей, закупкой и установкой занимается известный в стране интегратор систем фотовидеофиксации. На их обслуживании Москва, Московская и Тульская области. Контракт с ним заключён до конца 2023 года.

Контракт предусматривает и восстановление оборудования, в случае поломки его вандалами. Прецедент был. В 2019 году были намерено расстреляны 22 камеры видеофиксации. Предпроектные работы и проектирование завершатся уже в течение месяца. Монтаж, тестирование и сдача запланированы на октябрь текущего года. По истечении срока действия государственного контракта всё оборудование и программное обеспечение перейдут в собственность республики.