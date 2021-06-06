24 школьника Элисты прошли первый курс обучения по образовательной программе «Яндекс-лицей»

Это бесплатные двухгодичные курсы по языку программирования «Питон» и промышленному программированию. Поступить в «Яндекс-Лицей» может любой желающий, обладающий базовыми знаниями алгебры, математики и логики. Программа рассчитана на учащихся 8-10 классов, они изучают азы программирования, которые будут необходимы в будущем для проектной деятельности. 13 элистинским школьникам были вручены сертификаты об окончании полного курса обучения. 5 из них закончили курсы на «Отлично».