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29 июня, 13:19
НовостиОбразование

24 школьника Элисты прошли первый курс обучения по образовательной программе «Яндекс-лицей»

24 школьника Элисты прошли первый курс обучения по образовательной программе «Яндекс-лицей»

Это бесплатные двухгодичные курсы по языку программирования «Питон» и промышленному программированию. Поступить в «Яндекс-Лицей» может любой желающий, обладающий базовыми знаниями алгебрыматематики и логики. Программа рассчитана на учащихся 8-10 классов, они изучают азы программирования, которые будут необходимы в будущем для проектной деятельности. 13 элистинским школьникам были вручены сертификаты об окончании полного курса обучения. 5 из них закончили курсы на «Отлично».

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