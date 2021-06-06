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29 июня, 14:03
НовостиПроисшествия

К 15 часам вода поступит в дома элистинцев

К 15 часам вода поступит в дома элистинцев

 

 Об этом сообщили в «Водоканале». Напомним, подача живительной влаги в ряде микрорайонов столицы прекратилось в 2 часа ночи из-за аварии на Верхнеяшкульском водозаборе. Как нам удалось выяснить, во время грозы разряд молнии попал в кабельную муфту, что и привело к отключению электроснабжения. Несколько скважин вышло из строя.

А в 5 часов утра – отключилась электростанция «Элиста - Западная», питающая водозабор в Верхнем Яшкуле. И только в 7.45 утра «Россети Юг» возобновили подачу электроэнергии. К устранению аварии была привлечена оперативная ремонтная служба водоканала. В полдень основные работы по ликвидации последствий стихии были завершены. В настоящее время начинается включение скважин.

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