В Ойрат-Арене прошло Первенство Калмыкии по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет

Турнир является отборочным этапом для участия в Первенстве Южного федерального округа. В нём приняли участие около 100 ребят со всей республики. Профильный министр Константин Батыров вручил сертификаты призерам первенства России и их тренерам.



Звания "Отличник физической культуры и спорта" был удостоен мастер спорта РФ, главный тренер республиканской сборной по греко-римской борьбе Виктор Боктаев. Неоднократный победитель и призер Всероссийских и межрегиональных соревнований Игорь Фаустов был награжден спортивным званием "Мастер спорта России" по спортивной борьбе.