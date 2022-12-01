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27 марта, 13:41
Новости

В Ойрат-Арене прошло Первенство Калмыкии по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет

В Ойрат-Арене прошло Первенство Калмыкии по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет

Турнир является отборочным этапом для участия в Первенстве Южного федерального округа. В нём приняли участие около 100 ребят со всей республики. Профильный министр Константин Батыров вручил сертификаты призерам первенства России и их тренерам.

Звания "Отличник физической культуры и спорта" был удостоен мастер спорта РФ, главный тренер республиканской сборной по греко-римской борьбе Виктор Боктаев. Неоднократный победитель и призер Всероссийских и межрегиональных соревнований Игорь Фаустов был награжден спортивным званием "Мастер спорта России" по спортивной борьбе.

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