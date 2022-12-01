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27 марта, 11:23
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Осужден местный житель за хищение бюджетных средств в размер полумиллиона рублей

Осужден местный житель за хищение бюджетных средств в размер полумиллиона рублей

Элистинским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, представлявшего по доверенности интересы одного из глав крестьянского фермерского хозяйства. Он признан судом виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Целинному району и регионального УФСБ.

Судом установлено, что мужчина от имени главы КФХ в 2018 году обратился в Министерство сельского хозяйства республики с заявлениями о предоставлении субсидий в сфере животноводства, представив заведомо ложные сведения о наличии большого поголовья крупного и мелкого рогатого скота. На основании представленных документов ему были перечислены субсидии. Своими преступными действиями он причинил ущерб бюджету Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства на сумму порядка полумиллиона рублей.

Судом подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей, удовлетворён гражданский иск прокурора о взыскании ущерба, причинённого преступлением, сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

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