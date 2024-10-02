В охранной зоне заповедника «Черные земли» чабан на мотоцикле подгоняет свой скот, а на заднем плане не торопясь пасутся сайгаки.

Животноводство существовало еще в архаичный период. Пастбищное скотоводство - древнейшая отрасль сельского хозяйства, и она основана на опыте многих чабанских поколений. Мало в нем новшеств, и только одна современная деталь: вместо лошади – мотоцикл. Пугливых сайгаков, как видно, уже не страшит железный конь пастуха.

Фото: Заповедник "Черные земли"