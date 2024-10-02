Сегодня в Гостином дворе Москвы открылся Всероссийский форум классных руководителей.

В нем принимают участие 1000 классных руководителей и кураторы групп учреждений среднего профессионального образования из регионов РФ, и города Байконура.

Одна из основных тем форума - воспитание молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Здесь также запланирована проектная сессия «80-летие Великой Победы: воспитание событием». Участники разработают банк идей по реализации воспитательных мероприятий, посвященных важной для всей страны дате.

Этот масштабный форум продлится три дня и состоит из образовательной, дискуссионной и культурной программ. Обсуждать все вопросы будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.