Сегодня в Следственном управлении Калмыкии состоялась встреча Константина Антохова с руководителем исполкома Народного фронта РК Баатром Мергульчиевым.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Глава республиканского управления следственного комитета Константин Антохов подчеркнул важность сотрудничества ведомства и Народного фронта. Это касалось вопросов рассмотрения обращений граждан и решения социальных проблем в регионе.
Они также обсудили совокупность задач для оперативного реагирования на информации о нарушении прав и законных интересов граждан.
Фото: Следком Калмыкии