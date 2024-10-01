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3 октября, 11:05
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Сегодня в Следственном управлении Калмыкии состоялась встреча Константина Антохова с руководителем исполкома Народного фронта РК Баатром Мергульчиевым.

Сегодня в Следственном управлении Калмыкии состоялась встреча Константина Антохова с руководителем исполкома Народного фронта РК Баатром Мергульчиевым.

Глава республиканского управления следственного комитета Константин Антохов подчеркнул важность сотрудничества ведомства и Народного фронта. Это касалось вопросов рассмотрения обращений граждан и решения социальных проблем в регионе.

Они также обсудили совокупность задач для оперативного реагирования на информации о нарушении прав и законных интересов граждан.

Фото: Следком Калмыкии

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