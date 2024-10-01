Сегодня в Следственном управлении Калмыкии состоялась встреча Константина Антохова с руководителем исполкома Народного фронта РК Баатром Мергульчиевым.

Глава республиканского управления следственного комитета Константин Антохов подчеркнул важность сотрудничества ведомства и Народного фронта. Это касалось вопросов рассмотрения обращений граждан и решения социальных проблем в регионе.

Они также обсудили совокупность задач для оперативного реагирования на информации о нарушении прав и законных интересов граждан.

Фото: Следком Калмыкии