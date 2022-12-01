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17 января, 10:25
Новости

В одном из поселков республики открылся бесплатный ледовый каток

В одном из поселков республики открылся бесплатный ледовый каток

Теперь в Кетченерах все желающие могут весело и с пользой для здоровья провести время всей семьей, зарядиться хорошим настроением. Появление такой площадки – еще одна возможность активно отдыхать и заниматься спортом.

Объект будет открыт для всех. Летом его планируют использовать для игр в волейбол и футбол, а зимой будут заливать для катания на коньках.

Скриншот видео из соцсетей администрации Кетченеровского РМО РК.

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