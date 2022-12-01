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17 января, 10:43
Новости

В этом году в Калмыкии откроют более 20 центров «Точка роста»

В этом году в Калмыкии откроют более 20 центров «Точка роста»

Главная цель их создания – совершенствование условий для повышения качества образования в отдаленных сельских школах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». До конца 2024 года в республике будет открыто 147 таких кабинетов.

Фото из соцсетей Минобрнауки Республики Калмыкия.

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