В этом году в Калмыкии откроют более 20 центров «Точка роста»

Главная цель их создания – совершенствование условий для повышения качества образования в отдаленных сельских школах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». До конца 2024 года в республике будет открыто 147 таких кабинетов.



Фото из соцсетей Минобрнауки Республики Калмыкия.