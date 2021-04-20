В Общественной Палате страны проходит круглый стол «Героические образы современной России. Проблемы формирования и сохранения»
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Основная тема - противостояние историческим фальсификациям. Модератор — Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.
По мнению участников, сегодня в социальных медиа ведутся попытки искажения истории России, дискредитации героических образов. Особенно в соцсетях. И эту проблему необходимо решать комплексно.