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19 мая, 15:01
НовостиОбщество

В Общественной Палате страны проходит круглый стол «Героические образы современной России. Проблемы формирования и сохранения»

В Общественной Палате страны проходит круглый стол «Героические образы современной России. Проблемы формирования и сохранения»

Основная тема - противостояние историческим фальсификациям. Модератор — Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

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По мнению участников, сегодня в социальных медиа ведутся попытки искажения истории России, дискредитации героических образов. Особенно в соцсетях. И эту проблему необходимо решать комплексно.

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