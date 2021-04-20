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19 мая, 14:48
НовостиКриминал

Расследования уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам ряда компаний под контролем Следственного комитета России

Расследования уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам ряда компаний под контролем Следственного комитета России

 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня поручил руководителю Следственного управления по Калмыкии доложить о ходе расследования уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам ряда компаний в республике. Сообщалось, что сотрудники компаний «ЕвроСибОйл», «Комсомольскнефть» и «Автоспецсервис» длительное время не получают заработанную плату.

По этому факту были возбуждены уголовные дела. Ход их расследования поставлены Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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