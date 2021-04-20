Расследования уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам ряда компаний под контролем Следственного комитета России
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня поручил руководителю Следственного управления по Калмыкии доложить о ходе расследования уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам ряда компаний в республике. Сообщалось, что сотрудники компаний «ЕвроСибОйл», «Комсомольскнефть» и «Автоспецсервис» длительное время не получают заработанную плату.
По этому факту были возбуждены уголовные дела. Ход их расследования поставлены Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.