В Элисте продолжается работа по ликвидации стихийных свалок

Несмотря на то, что в городе регулярно проводят мероприятия по уборке территории, недобросовестные граждане продолжают засорять окружающую среду, забрасывая степь различными видами отходов - от мелкобытовых до крупногабаритных. И даже неутилизированными останками животных.

Груды мусора растут, как грибы после дождя. Работу коммунальщиков усугубляет сильный ветер. Давайте соблюдать чистоту и порядок, и не нарушать правила благоустройства!