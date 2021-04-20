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19 мая, 15:46
НовостиОбщество

В Элисте продолжается работа по ликвидации стихийных свалок

В Элисте продолжается работа по ликвидации стихийных свалок

Несмотря на то, что в городе регулярно проводят мероприятия по уборке территории, недобросовестные граждане продолжают засорять окружающую среду, забрасывая степь различными видами отходов - от мелкобытовых до крупногабаритных. И даже неутилизированными останками животных.

  Груды мусора растут, как грибы после дождя. Работу коммунальщиков усугубляет сильный ветер. Давайте соблюдать чистоту и порядок, и не нарушать правила благоустройства! 

 

 

 

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