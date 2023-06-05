В Общественной палате РФ объявили итоги рейтинга коммуникационных компаний России 2023

6 июня 2023 года стали известны итоги XI Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К — 2023. Победителями рейтинга стали компании «Михайлов и партнёры», АГТ / AGT, КРОС, TWIGA PR и КГ Орта.

XI рейтинг НР2К определил топ-100 федеральных и региональных коммуникационных компаний России, представляющих индустрии связей с общественностью, диджитал, маркетинговых коммуникаций, исследований и аналитики, событийных коммуникаций. Объявление итогов рейтинга НР2К состоялось в Общественной палате Российской Федерации.

«Три года назад в Общественной палате был создан Координационный совет коммуникационной индустрии. За это время были мы стали «точкой сборки» для всей отрасли, обсуждали ключевые вопросы развития сферы коммуникаций, разрабатывали важные документы. Важно, что рейтинг НР2К формируется на основе открытых данных. Это свидетельство прозрачности коммуникационной отрасли, а также доказательство её работы в интересах всей российской экономики», — отметил председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

«Коммуникационные компании уже который год сталкиваются с глобальными вызовами, но рейтинг НР2К демонстрирует, что рынок коммуникаций развивается, компании находят новые ниши и используют современные технологические решения в интересах своих заказчиков», — подчеркнул на церемонии сопредседатель Наблюдательного совета рейтинга, президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

Сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский рассказал о результатах нового исследования рынка коммуникаций. По его словам, объём рынка в 2022 году сохранился на уровне около 1,6 трлн рублей. На рынке профессиональных коммуникаций работает более 56 тыс. компаний. Количество занятых в семи индустриях отрасли — более 362 тыс. человек.

«Профессиональная работа коммуникационных компаний жизненно необходима органам государственной власти, крупному, среднему и малому бизнесу, а также некоммерческим организациям. Коммуникационные услуги востребованы в условиях глобальных вызовов, а рейтинг НР2К является подспорьем для заказчиков», — отметил В. Лащевский.

Основные задачи Национального рейтинга коммуникационных компаний — повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка.

Генеральный директор оператора НР2К — коммуникационной группы «Византия» Игорь Райхман отметил, что «уже во второй раз при составлении рейтинга используются открытые данные ФНС России. Прозрачность рынка даёт преимущества для заказчиков коммуникационных услуг, которые всё чаще ориентируются на рейтинг как рабочий инструмент при выборе исполнителей».

Аудиторско-консалтинговая группа Юникон выполнила цикл согласованных процедур, необходимых для проверки результатов рейтинга на соответствие методологии НР2К.

«В этом году рейтинг выходит в 11-й раз, вновь подтверждая высокую репутацию и свою значимость для участников коммуникационной отрасли», — отметил Николай Симаков, партнер аудиторско-консалтинговой группы Юникон, которая выступает консультантом рейтинга с 2015 года.

Справочно.

Рейтинг НР2К проводится под патронатом Российской академии общественных связей (РАОС)

При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации развития диджитал-агентств (ARDA), Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Источник информации: Общественная палата Российской Федерац