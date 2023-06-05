Сегодня отмечается Всемирный день бега

Считается, что это один из самых доступных видов спорта. Ведь для него не нужно специальное оборудование — только кроссовки и удобная одежда.

Кроме того, пробежать кросс можно практически где угодно — в парке, в степи, на стадионе или просто вокруг дома. При этом бег очень полезен для сердечно-сосудистой и дыхательной системы, он также укрепляет мышцы и тренирует выносливость. А жители Калмыкии сегодня могут присоединиться к забегу. Старт запланирован на Пагоде 7 дней, в 6 часов утра.

Об этом сообщает в соцсетях общественная организация «РАНУРАЛАН».