В Элисте начались межрегиональные сборы по каратэ, под руководством тренера сборной России, старшего тренера Республики Очира Манджиева

В них принимают участие спортсмены из Калмыкии, Ростовской области, Подмосковья. На мероприятии также присутствует обладатель 7 дана каратэ-до Сито-рю Вениамин Гармаев, многократный Чемпион России, Японии, Европы и мира по каратэ и кобудо. Сообщается в телеграм-канале комплексной спортшколы олимпийского резерва.



Фото: БУ РК "РКСШОР"