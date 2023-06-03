6 июня, 14:00
В Элисте начались межрегиональные сборы по каратэ, под руководством тренера сборной России, старшего тренера Республики Очира Манджиева
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В них принимают участие спортсмены из Калмыкии, Ростовской области, Подмосковья. На мероприятии также присутствует обладатель 7 дана каратэ-до Сито-рю Вениамин Гармаев, многократный Чемпион России, Японии, Европы и мира по каратэ и кобудо. Сообщается в телеграм-канале комплексной спортшколы олимпийского резерва.
В них принимают участие спортсмены из Калмыкии, Ростовской области, Подмосковья. На мероприятии также присутствует обладатель 7 дана каратэ-до Сито-рю Вениамин Гармаев, многократный Чемпион России, Японии, Европы и мира по каратэ и кобудо. Сообщается в телеграм-канале комплексной спортшколы олимпийского резерва.
Фото: БУ РК "РКСШОР"