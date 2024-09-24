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26 сентября, 11:52
НовостиСобытиеКриминал

Суд в Ессентуках до 28 октября заключил под стражу обвиняемого в участии в террористической ячейки, созданной на территории исправительного учреждения в Калмыкии

Суд в Ессентуках до 28 октября заключил под стражу обвиняемого в участии в террористической ячейки, созданной на территории исправительного учреждения в Калмыкии

С ходатайством об избрании такой меры пресечения обратились следственные органы. По их данным, с 2013 по 2019 год в колонии ФКУ ИК-2 УФСИН было создано террористическое сообщество, в состав которого вошли более 100 осужденных, в том числе и обвиняемый.

Его руководители и участники, исповедуя радикальные формы Ислама, говорится в сообщении суда, занимались распространением экстремисткой и террористической идеологии, ее публичным оправданием, вербовочной деятельностью, вовлечением в радикальную исламистскую среду иных заключенных, финансированием международных террористических организаций, внедрили в колонии нормы шариатского суда. А после освобождения с мест лишения свободы вовлекали в ряды бандформирований.

Уже десятки участников и лидеров террористической группы стали фигурантами уголовных дел. Некоторые из них получили сроки, соответствующие тяжести совершённых преступлений.

Источник: Пресс-служба Ессентукского городского суда

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