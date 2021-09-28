В образовательные учреждения Элисты поступила партия дезинфицирующих средств

Месячный запас антисептиков был передан в школы и детские сады по инициативе регионального отделения Российского красного креста. Сейчас ведётся сбор заявок от РМО, где есть такие отделения – в планах поставки в районные школы и детсады.

Всего в республику поступили антисептики на сумму 9,5 миллионов рублей. По словам руководителя калмыцкого отделения Олега Пюрбеева – этого должно хватить на три месяца