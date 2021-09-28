20 октября, 13:42
 9 °C
82,62
71,06
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 октября, 11:25
НовостиБлаготворительностьОбщество

В образовательные учреждения Элисты поступила партия дезинфицирующих средств

В образовательные учреждения Элисты поступила партия дезинфицирующих средств

Месячный запас антисептиков был передан в школы и детские сады по инициативе регионального отделения Российского красного креста. Сейчас ведётся сбор заявок от РМО, где есть такие отделения – в планах поставки в районные школы и детсады.

Всего в республику поступили антисептики на сумму 9,5 миллионов рублей. По словам руководителя калмыцкого отделения Олега Пюрбеева – этого должно хватить на три месяца

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия