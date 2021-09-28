20 октября, 10:23
Строительные работы на территории скейт-площадки в парке Победы перешли в заключительную стадию
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Руководитель администрации Элисты Дмитрий Трапезников провёл там выездное совещание. На сегодняшний день на объекте укладывают плитку перед сценой, устанавливают опоры освещения.
Закончить планируют к концу октября, как и установку бордюров и ограждения. Затем приступят к установке малых архитектурных форм. Одной из достопримечательностей парка станет инсталляция в виде лотоса.