В Элистинскую Городскую поликлинику поступило новое медицинское оборудование

Это стало возможным, в рамках реализации проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В медучреждение поставлен рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места. Также обновили технику для хирургического отделения и три авторефрактометра для офтальмологии. Аппарат позволяет анализировать оптические свойства человеческого глаза и выявляет миопию, астигматизм и другие патологии зрения.

Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия».