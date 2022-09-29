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21 декабря, 09:33
Новости

В нынешнем году Калмыкия вошла в десятку наименее пьющих регионов страны

В нынешнем году Калмыкия вошла в десятку наименее пьющих регионов страны

Об этом сообщил лидер движения "Трезвая Россия" депутат Госдумы Бийултан Хамзаев. Возглавляют национальный рейтинг трезвости - Республики Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Хуже всего ситуация с употреблением алкоголя обстоит на Чукотке, в Сахалинской и Курганской областях.

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