21 декабря, 09:33
В нынешнем году Калмыкия вошла в десятку наименее пьющих регионов страны
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Об этом сообщил лидер движения "Трезвая Россия" депутат Госдумы Бийултан Хамзаев. Возглавляют национальный рейтинг трезвости - Республики Чечня, Дагестан и Ингушетия.
Об этом сообщил лидер движения "Трезвая Россия" депутат Госдумы Бийултан Хамзаев. Возглавляют национальный рейтинг трезвости - Республики Чечня, Дагестан и Ингушетия.
Хуже всего ситуация с употреблением алкоголя обстоит на Чукотке, в Сахалинской и Курганской областях.