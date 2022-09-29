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21 декабря, 09:09
Новости

Со следующего года семьи Калмыкии с появлением первенца смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Со следующего года семьи Калмыкии с появлением первенца смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала

На сегодняшний день такую возможность используют более 200 супружеских пар. Пособие полагается владельцам сертификата на маткапитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Также его размер зависит от региона проживания семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте. В Калмыкии это - 13 053 рубля.

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