21 декабря, 09:09
Со следующего года семьи Калмыкии с появлением первенца смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала
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На сегодняшний день такую возможность используют более 200 супружеских пар. Пособие полагается владельцам сертификата на маткапитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека.
На сегодняшний день такую возможность используют более 200 супружеских пар. Пособие полагается владельцам сертификата на маткапитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека.
Также его размер зависит от региона проживания семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте. В Калмыкии это - 13 053 рубля.