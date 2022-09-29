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21 декабря, 09:57
Новости

Сегодня - День зимнего солнцестояния

Сегодня - День зимнего солнцестояния

С этого момента световой день будет постепенно увеличиваться, а ночь уменьшаться. Считается, что с этого начинается настоящая астрономическая зима.

В Калмыкии это подтверждает и природа, за окном – морозно. Заметили это еще в старину, об этом гласит и пословица – "Солнце – на лето, зима – на мороз". В этот день принято выбрасывать старые вещи, чтобы очистить мысли и сознание, а также отпустить старые обиды.

По тому, какой была погода в день зимнего солнцестояния, определяли будущий урожай. Он обещал быть богатым, если на деревьях много инея.

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