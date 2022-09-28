В ноябре в Калмыкии, как и по всей России, вступят в силу некоторые законы

Так, будет упрощен порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников спецоперации: кредиторы смогут запросить эту информацию у Федеральной налоговой службы, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны.



Военные, уволенные со службы с правом ношения формы, могут носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия. А крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития подрядчиков — субъектов малого и среднего предпринимательства.



В эти программы могут быть включены мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки.