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1 ноября, 11:04
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Качество и безопасность плодоовощной продукции

Качество и безопасность плодоовощной продукции

Управление Роспотребнадзора по Калмыкии информирует о результатах контроля, производимого и находящегося в обращении на территории республики.

В течение 9 месяцев при осуществлении государственного надзора было исследовано 495 проб плодов и овощей. Основная масса продукции контролировалась по паразитологическим показателям. Все образцы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

В связи с явными признаками недоброкачественности в ходе проверок из оборота изъято 4 партии овощной продукции общим весом 6,5 кг. Ситуация продолжает оставаться на контроле Управления Роспотребнадзора по Калмыкии.

Фото: 08.rospotrebnadzor.ru

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