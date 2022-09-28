Качество и безопасность плодоовощной продукции

Управление Роспотребнадзора по Калмыкии информирует о результатах контроля, производимого и находящегося в обращении на территории республики.



В течение 9 месяцев при осуществлении государственного надзора было исследовано 495 проб плодов и овощей. Основная масса продукции контролировалась по паразитологическим показателям. Все образцы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.



В связи с явными признаками недоброкачественности в ходе проверок из оборота изъято 4 партии овощной продукции общим весом 6,5 кг. Ситуация продолжает оставаться на контроле Управления Роспотребнадзора по Калмыкии.



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