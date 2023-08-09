22 учащихся из Кетченеровской гимназии, Ергенинской и Тугтунской школ принимают участие в lll патриотической смене «Время Героев»

Она стартовала в Волгоградской области на базе летнего оздоровительного лагеря. Основная задача сборов - проведение учебно-тренировочных теоретических и практических занятий. Они направлены на патриотическое воспитание молодежи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки. Участники освоят азы огневой и инженерной подготовки, тактической медицины.

Фото: Администрация Кетченеровского района