14 августа, 18:14
 34 °C
110,68
101,04
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 августа, 15:05
Новости

22 учащихся из Кетченеровской гимназии, Ергенинской и Тугтунской школ принимают участие в lll патриотической смене «Время Героев»

22 учащихся из Кетченеровской гимназии, Ергенинской и Тугтунской школ принимают участие в lll патриотической смене «Время Героев»

Она стартовала в Волгоградской области на базе летнего оздоровительного лагеря. Основная задача сборов - проведение учебно-тренировочных теоретических и практических занятий. Они направлены на патриотическое воспитание молодежи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки. Участники освоят азы огневой и инженерной подготовки, тактической медицины.

Фото: Администрация Кетченеровского района

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия