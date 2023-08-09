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14 августа, 13:32
Новости

В ближайшую неделю в Калмыкии ожидается жара до 39 градусов

В ближайшую неделю в Калмыкии ожидается жара до 39 градусов
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высокая температура ожидается также в Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях и во всех республиках Северного Кавказа. Советуем всем, кто работает и тем, кто все же решится в будни выйти из дома, заранее запастись бутылочкой питьевой воды, побеспокоиться о шляпе, панаме или зонтике и следить за своим здоровьем.
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