В ближайшую неделю в Калмыкии ожидается жара до 39 градусов

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высокая температура ожидается также в Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях и во всех республиках Северного Кавказа. Советуем всем, кто работает и тем, кто все же решится в будни выйти из дома, заранее запастись бутылочкой питьевой воды, побеспокоиться о шляпе, панаме или зонтике и следить за своим здоровьем.