В нескольких хозяйствах Калмыкии уже приступили к страде

Речь идет о тех участках, где применяется лиманное орошение почвы. Такая система значительно увеличивает уровень продуктивности, говорят фермеры. Например, в Малодербетовском районе рассчитывают получить неплохой урожай. Как они справляются с сенокосом, выясняла наша съемочная группа.

В СПК «Ханата» всего 4 лиманных участка, общая площадь которых - чуть более 1 тысячи гектаров. Курс на орошение был взят после реконструкции Сарпинской оросительно-обводнительной системы, и теперь ведущее хозяйство Малодербетовского района получает стабильно хороший урожай кормовых. В этом году – намерены собрать более 3 тысяч тонн сена, это больше, чем прошлом.

Техника «на линейке готовности». Во многом, благодаря мастерству механизаторов и отсутствию проблем с запчастями. Но самое важное - процесс обновления.

Машинный парк обновляется и благодаря господдержке. Субсидии хозяйство получает по нескольким направлениям: основное – племенное дело.

«Лиманная стратегия» становится приоритетной. В Малодербетовском районе – под сенокос залили в текущем году на тысячу гектаров больше, чем в прошлом.

Хозяйства района практически готовы к сенокосу. Уборку на лиманных площадях планируют начать в конце июня.