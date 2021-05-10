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2 июня, 20:44
НовостиЭкономика

Предпринимателям возместят затраты на электроэнергию

Предпринимателям возместят затраты на электроэнергию

Такая мера  поддержки будет оказана бизнесменам, занятым в сферах обрабатывающего производства и общественного питания. Как сообщили в Министерстве экономики и торговли Калмыкии, стартовал прием заявок на получение субсидии. Он продлится до 30 июня.

Напомним, в апреле – господдержку получили 4 предпринимателя. Всего на текущий год выделено 10 миллионов рублей.

Между тем, тарифы на электричество для предприятий и населения в субъектах могут быть пересмотрены для создания равных условий их развития.  Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Палаты регионов поручила сенаторам до конца года разработать системное решение этого вопроса. А тему поднял Председатель Комитета по экономической политике Иван Абрамов. В апреле вместе с коллегами он с рабочим визитом посетил Калмыкию. В числе вопросов на встрече с руководством республики обсудили и стоимость электроэнергии, значительно тормозящую развитие экономики.

 

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