Предпринимателям возместят затраты на электроэнергию

Такая мера поддержки будет оказана бизнесменам, занятым в сферах обрабатывающего производства и общественного питания. Как сообщили в Министерстве экономики и торговли Калмыкии, стартовал прием заявок на получение субсидии. Он продлится до 30 июня.

Напомним, в апреле – господдержку получили 4 предпринимателя. Всего на текущий год выделено 10 миллионов рублей.

Между тем, тарифы на электричество для предприятий и населения в субъектах могут быть пересмотрены для создания равных условий их развития. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Палаты регионов поручила сенаторам до конца года разработать системное решение этого вопроса. А тему поднял Председатель Комитета по экономической политике Иван Абрамов. В апреле вместе с коллегами он с рабочим визитом посетил Калмыкию. В числе вопросов на встрече с руководством республики обсудили и стоимость электроэнергии, значительно тормозящую развитие экономики.