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2 июня, 20:08
НовостиКультура

Калмыкия готовится к празднованию Дня России

Калмыкия готовится к празднованию Дня России

 Разнообразие и эмоциональность музыкальных ритмов, народные мотивы, яркий колорит. Как рассказали на встрече с журналистами представители министерства культуры, администрации города и творческих коллективов, 12 июня на главной сцене города будет представлена большая программа. Незабываемые эмоции подарят лучшие артисты республики, а также ее гости: Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» и Ставропольский Казачий ансамбль «Вольная степь». Они проведут концерты также в Национальном театре и в селе Троицкое.

 Праздничный день откроет Первый Фестиваль «Дети России». Организатор – главный балетмейстер и художественный руководитель театра танца «Ойраты» Петр Надбитов. Специально к этому мероприятию будут сшиты костюмы всех народов страны, а также традиционно вывешены флаги всех национальных республик.

 

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