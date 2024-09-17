В научный музей КалмНЦ РАН поступила большая коллекция предметов традиционного быта калмыков и бесценных буддийских реликвий.

Их передал на постоянное хранение руководитель поискового отряда «Боевые рубежи» Ростовской области Сергей Ляшик.

Найдены были предметы на территории Мартыновского района, где когда-то компактно проживали донские калмыки. Ранее подобные находки также были переданы в фонд научного Центра. Нынешние - уникальны по количеству и разнообразию экспонатов.

Сам командир поискового отряда «Боевые рубежи» Сергей Ляшик не смог лично присутствовать на церемонии передачи раритетов, так как буквально на днях направился на СВО.