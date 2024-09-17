Дети – наше будущее. И сделать их детство ярким и счастливым - наш долг.

Такова жизненная позиция депутата Народного Хурала Бориса Хачирова. По его инициативе в регионе состоялась масштабная благотворительная акция, и вот ее результат.

В дар коллективам дошкольных образований, детских медучреждений и социальных приют собраны комплекты игрушек и одежды на сумму более 50 млн рублей. И уже дан старт по их распределению, сегодня благотворителей встречали в детских садах столицы. А в течение недели грузы доставят во все 114 дошкольные учреждения региона.

Спикер Народного хурала Артем Михайлов высоко оценил благотворительную деятельность депутата, выделив Бориса Бекмуратовича как одного из самых активных и инициативных членов парламента, который не остается равнодушным к нуждам общества. Сегодня перед началом рабочего дня он посетил временный распределительный центр, расположенный на базе колледжа нефти и газа, где активно проходила выдача игрушек.

Примечательно, что гуманитарная помощь была оказана и семье выпускника колледжа, военнослужащего в зоне СВО. У него семья: жена и маленькая дочь. На мероприятие он пришел с мамой, которая выразила благодарность депутату.