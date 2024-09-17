В Черноземельском районе у пьяного водителя конфисковали автомобиль.

Все произошло накануне вечером. В поселке Артезиан полицейскими был замечен автомобиль, по траектории движения которого можно было предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. На требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал, и продолжил движение. На одной из улиц полицейские задержали автомобиль, водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Полицейскими составлен административный протокол. При проверке базы данных было установлено, что за совершение аналогичного правонарушения осенью прошлого года в суде водитель был признан виновным с наказанием в виде штрафа 30 000 рублей и лишением права управления транспортом сроком на 1, 5 года.

Нарушитель доставлен в отделение полиции для разбирательства, автомобиль помещен на спецстоянку.