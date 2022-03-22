В настоящее время ведомством рассматриваются все поступившие от сельхозпредприятий заявки на поддержку племенного животноводства

На эти цели из федерального бюджета на условиях софинансирования, напомним, будет направлено более 173-х миллионов рублей. Субсидии смогут получить 35 хозяйств республики. В их числе - улан-хечинцы. Ольга Эняева продолжит.

Существенная поддержка будет оказана племзаводу « Улан-Хееч». Если раньше ставка субсидии на одну условную голову племенного животного составляла 3 тысячи, то в этом году -4. Это даст возможность встать на ноги хозяйствам республики, которые пострадали от последствий засухи, говорит профильный министр Максим Менкнасунов. Их 35.

На содержание племенного маточного поголовья будет направлено более 100 миллионов. Чуть меньше на приобретение молодняка. Ощутимая поддержка будет оказана и тем, кто занимается производством тонкой и полутонкой шерсти. Для улан-хечинцев - эта еще одна статья дохода. В этом году предприятие планирует настричь 100 тонн. Это больше, чем в предыдущие годы.

По словам специалистов, переработчики ощущают дефицит тонкорунной шерсти, так необходимой для развития легкой промышленности. Между тем, в племзаводе все шире используется в селекционно-племенной работе достижения науки. На базе хозяйства созданы все условия, позволяющие интенсивно выращивать племенной молодняк и откармливать его на мясо.

На развитие АПК республики выделено 868 миллионов рублей. Большая часть из этих средств будет направлена на поддержку животноводства. Так что субсидии, предусмотренные в рамках государственной программы, будут способствовать росту доходов сельхозтоваропроизводителей и населения, а также устойчивому развитию сельских территорий.