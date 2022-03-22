Сегодня на базе инженерного факультета КалмГУ стартовали курсы для айти-специалистов

Организатором выступило сообщество «Цифровая Калмыкия» совместно с Министерством цифрового развития Калмыкии. Среди собравшихся не только студенты, но и те, кому интересно данное направление. Подробности в нашем видеоматериале.

Полная вовлечённость и ноутбук – вот и всё, что им нужно. Сегодня инженерный факультет КалмГУ собрал тех, кто связывает своё настоящее и будущее с информационными технологиями. Среди собравшихся не только студенты, но и те, кто с помощью новых знаний планирует расширить компетенции и возможности.

Один из инициаторов мероприятия и непосредственный лектор – российский учёный-астроном, программист Олег Бартунов. На курсах он рассказывает о том, как с помощью современного программного обеспечения можно построить бизнес.

Сегодня айти-сфера - одна из самых перспективных и динамично развивающихся. Востребованность специалистов высока как-никогда. И опорный ВУЗ республики отвечает веяниям времени, выступает «кузницей кадров». КалмГУ активно сотрудничает с Министерством цифрового развития республики, участвуя в формировании айти-пространства.

«Нам нужны цифровые решения, отечественное программное обеспечение и квалифицированные кадры», - отмечает профильный министр Алексей Этеев. А участие в подобных мероприятиях – это уверенные шаги по пути получения востребованной высокооплачиваемой профессии.

Сегодня в условиях санкционного давления, когда принцип импортозамещения применяется в различных сферах, Правительством России приняты беспрецедентные меры поддержки отрасли информационных технологий.

Как отметил Алексей Этеев, эти меры – это залог совершенствования самых разных сфер нашей жизни. А это напрямую будет влиять на качество жизни и уровень развития региона.