Делегация Калмыкии в составе 28 человек отправилась на 21 Молодежные Дельфийские игры

Каждый год их проводят в разных городах, на этот раз участников будет принимать город Красноярск. Соревнования стартуют 22 апреля. Конкурсная и фестивальная программа будет включать состязания по 34 дисциплинам. Команда из республики участвует в шести номинациях.

Ребята покажут способности в изобразительном искусстве, художественном чтении, сольном и ансамблевом народном пении. Жюри оценит также игру на национальных инструментах и танец от калмыцких участников. Дельфийские игры организуют для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи со всей страны.