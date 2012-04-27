В населенных пунктах Калмыкии появятся еще девять офисов врача общей практики

В рамках программы модернизации первичного медицинского звена построят девять офисов врача общей практики в поселках Адык, Восход, Ергенинский, Привольный, Песчаный, Первомайский, селах Вознесеновка, Тундутово, Эсто-Алтай. Об этом сообщили в ходе селекторного совещания, которое провела заместитель руководителя аппарата Правительства России Ольга Кривонос.

Кроме того, по данным первого вице-премьера Калмыкии, министра финансов Очира Шургучеева и главы регионального минздрава Юрия Кикенова, в городскую поликлинику поставят 33 единицы новой медицинской техники, а две врачебные амбулатории обеспечат транспортом.

В планах калмыцкого здравоохранения на 2022 - 2025 годы - строительство поликлиники в Городовиковске, райбольницы в Приютном, 10 ФАПов и трех врачебных амбулаторий, а также капремонт поликлиники и основного корпуса Юстинской ЦРБ.