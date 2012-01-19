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16 февраля, 15:17
НовостиГород

Небывалый снегопад доставил массу неудобств жителям и гостям республики

Небывалый снегопад доставил массу неудобств жителям и гостям республики

 Заносы на автомобильных трассах, сугробы на тротуарах мешают передвижению. Чтобы справится с ситуацией, дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно. Так, в Элисте борьбу с осадками ведут 8 единиц техники и три бригады, убирающие снег вручную.

Что касается федеральных автомобильных трасс, то они тоже очищаются. На участок дороги Р216 от 105 до 395 километра, то есть от границы с Астраханской областью до Ставропольского края направлены 47 единиц техники. И на трассу Р22 от поселка Овата до подъезда к Элисте. Об этом сообщают в Дорожном управлении. А вот что говорят водители.

 

 

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