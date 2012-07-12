Калмыцкий режиссер Борис Манджиев готовит премьеру в Кызыле

Музыкальную феерию «Янтарные Бусы» представят на суд зрителей 3-4 марта в Национальном музыкально-драматическом театре Тывы, которая в нынешнем году отмечает 100-летие образования.

К этой дате приурочены различные мероприятия: круглые столы, фестивали, классные часы, новые спектакли. Авторами пьесы, по которой будет поставлен мюзикл, является журналист, литератор Саяна Ондур.

Напомним, в прошлом году тувинские зрители уже могли оценить мастерство Манджиева по спектаклю «Свадьба кочевников».

Еще одна работа ждет режиссера в Хакассии – постановка по мотивам местной легенды «Хубайхус». В Абакане в театре драмы и этнической музыки «Читiген», который, кстати, с гастролями побывал в Элисте, состоялась встреча с местными артистами.

Спектакль будет приурочен к Году хакасского эпоса. Благодаря героическим сказаниям, народ сумел сохранить свое этническое самоназвание, самобытную культуру, национальный язык, традиционный образ жизни, исконные нравственные нормы и обычаи.