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25 мая, 09:45
НовостиСоциальная политика

В Народном Хурале Калмыкии обсудят вопросы социальной направленности

В Народном Хурале Калмыкии обсудят вопросы социальной направленности

 Сегодня некоторые вопросы образования и здравоохранения, в частности, связанные с реализацией основных мероприятий в республике, обсудят члены социального комитета Народного Хурала Калмыкии.

 Напомним, комитет курирует также сферу культуры, молодежной политики и спорта. А возглавляет его ректор КалмГУ Бадма Салаев.

Съемочная группа программы «Вести Калмыкия» побывает на очередном заседании. О чем пойдет речь, подробнее расскажем в дневном выпуске.

 

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