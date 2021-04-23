В Народном Хурале Калмыкии обсудят вопросы социальной направленности

Сегодня некоторые вопросы образования и здравоохранения, в частности, связанные с реализацией основных мероприятий в республике, обсудят члены социального комитета Народного Хурала Калмыкии.

Напомним, комитет курирует также сферу культуры, молодежной политики и спорта. А возглавляет его ректор КалмГУ Бадма Салаев.

Съемочная группа программы «Вести Калмыкия» побывает на очередном заседании. О чем пойдет речь, подробнее расскажем в дневном выпуске.